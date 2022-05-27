Турецкие бренды одежды захотели открыть свои магазины в России

Владельцы турецких магазинов одежды и товаров для дома решили открыть свой бизнес в России. Компании уже приступили к переговорам с торговыми центрами, заявили участники рынка недвижимости и ретейла.

«К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу», — рассказал «Известиям» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Переговоры также ведут такие турецкие бренды, как adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol. По словам главы компании Surenkok Moscow Омюра Сюренкока, первыми в России откроются магазины adL. Точное расположение торговой точки еще неизвестно, но она может заработать в Москве уже осенью. Так как бренд раньше существовал на российском рынке, для урегулирования всех вопросов понадобится всего пара месяцев.

Каждая турецкая компания планирует открыть в столице и регионах более 100 магазинов. Пока бренды занимаются расширением производства, так как не у всех из них есть достаточное количество товара для запуска работы в России.