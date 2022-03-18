Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken запланировала открыться в России

Первые рестораны турецкой сети фастфуда Chitir Chicken могут открыться в России в мае. Об этом сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

По его словам, сейчас союз ведет переговоры с владельцами турецкой сети ресторанов быстрого питания об открытии их точек в России взамен компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ.

Шакиров заявил о готовности запустить сеть до 500-600 ресторанов быстрого питания по всей стране. В первую очередь Chitir Chicken интересуют Москва и другие города-миллионники.

«Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник, приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, — им помочь с выбором площадок», — сказал глава союза.

Он уточнил, что пока речь идет об открытии ресторанов Chitir Chicken на пустующих площадях торговых центров, так как компании, заявившие об уходе из России, все еще продолжают платить по договорам аренды.

На фоне проведения российской операции на Украине некоторые западные сети общепита — McDоnald’s, KFC, Pizza Hut, Starbucks — объявили о временном закрытии ресторанов в России.