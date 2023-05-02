Общество 02 мая 2023, 18:55 Турэксперт Вадим Прасов посоветовал обращать внимание на локацию и отзывы при выборе отеля

Читать 360tv в

Многие россияне уже озаботились летним отдыхоми столкнулись с выбором отеля для бронирования. Чтобы не разочароваться, нужно обращать внимание на ряд моментов. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Он посоветовал внимательно почитать отзывы о выбранном отеле. Также стоит изучить его расположение, посмотреть, есть ли поблизости магазины и кафе и как обстоят дела с транспортной доступностью. Наконец, важно обратить внимание, что именно входит в стоимость проживания и нет ли никаких дополнительных сборов.

Реклама

«Другой работающий способ, если речь идет о курортном направлении, — это обратиться к одному из крупных туроператоров и получить комплексный продукт, который будет включать в себя перелет или переезд, проживание и, возможно, какую-нибудь дополнительную экскурсионную программу», — рассказал Вадим Прасов.

Авторы: