Турэксперт Мкртчян прокомментировал предложение о компенсации клиентам разорившихся турфирм

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что у предложения компенсации клиентам разорившихся турфирм есть минусы. Об этом сообщила газета «Известия».

Уточняется, что Ростуризм предложил выплачивать каждому клиенту по 40 тысяч рублей.

«Что нужно обязательно в этом проекте предвосхитить, пока еще он на стадии проекта: безусловно, ежегодную индексацию этой суммы, потому что мы видим, как растет стоимость путевок, как слабеет рубль ежегодно», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что по этой причине сумму выплаты ни в коем случае нельзя делать фиксированной.