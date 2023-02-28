Общество 28 февраля 2023, 11:56 Турэксперт Михаил Месонжник рассказал, что лучше всего планировать отпуск весной

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Весна — один из лучших периодов для планирования отпуска. Об этом РИАМО рассказал член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник.

По его словам, весной в Турции и Египте заканчивается время сильных ветров. При этом еще не наступает сильная жара, а море достаточно прогретое. Кроме того, уехать весной — это еще и возможность дополнительно защититься от сезонной аллергии.

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«Многие туристы выбирают выездной туризм еще и потому, что начинается цветение, а у некоторых людей это связано с аллергией, и по медицинским показаниям необходимо на море, в другой регион», — рассказал Михаил Месонжник.

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Он еще добавил, что до майских праздников в Турции и Египте довольно привлекательные цены. Что также может стать решающим фактором в выборе места для отдыха.