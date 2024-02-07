07 февраля 2024, 15:32
Турэксперт Клевицкая посоветовала выбрать Петербург для первого путешествия по России
Для первого путешествия по стране идеальным направлением станет Санкт-Петербург с его разнообразием. Об этом сообщила турэксперт Мария Клевицкая сайту runews24.ru.
По ее словам, в городе прекрасная транспортная доступность и развитая сеть ресторанов. Также культурная столица может похвастаться экскурсионными программами от классических маршрутов по музеям до прогулок по каналам.
Реклама
Кроме того, в Петербурге большой выбор отелей на любой вкус и кошелек, сообщил «ФедералПресс».
Санкт-Петербург
Путешествия
Реклама
Реклама