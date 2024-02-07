Общество 07 февраля 2024, 15:32 Турэксперт Клевицкая посоветовала выбрать Петербург для первого путешествия по России

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Для первого путешествия по стране идеальным направлением станет Санкт-Петербург с его разнообразием. Об этом сообщила турэксперт Мария Клевицкая сайту runews24.ru.

По ее словам, в городе прекрасная транспортная доступность и развитая сеть ресторанов. Также культурная столица может похвастаться экскурсионными программами от классических маршрутов по музеям до прогулок по каналам.

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Кроме того, в Петербурге большой выбор отелей на любой вкус и кошелек, сообщил «ФедералПресс».