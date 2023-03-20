Общество 20 марта 2023, 17:45 Турэксперт Юрий Барзыкин предсказал увеличение спроса на поездки в Китай

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Поездки в Китай у российских туристов станут еще более популярными. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его мнению, увеличение спроса на Китай у туристов вполне закономерно. Потому что до пандемии государство занимало у россиян второе место по популярности после Турции.

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«Высокий спрос на поездки в Китай среди наших соотечественников — это только начало. Думаю, ближе к лету это всё будет организовано более логично. В частности, будут добавлены рейсы в Китай из российских регионов, различные чартерные программы», — сказал Юрий Барзыкин.

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Он добавил, что сейчас основная цель поездок — деловая. Но вскоре верх возьмет туризм. Особенно в условиях ограничения поездок в европейские направления.

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