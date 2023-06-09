Общество 09 июня 2023, 16:09 Турэксперт Горин рассказал, что по ценам Турции сейчас можно слетать на Кубу и в ОАЭ

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Цены на путевки в Турцию продолжают расти, они уже сравнялись в цене с Кубой и ОАЭ. Об этом News.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«В этом году сложилась интересная ситуация: многие страны — ОАЭ, Египет, Таиланд, Куба и даже Мальдивы — предлагают цены, сопоставимые с Турцией», — отмечает Горин.

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Он подчеркнул, что отдых на двоих в хорошем отеле в Турции обойдется примерно в 200 тысяч рублей. За эти же деньги можно рассмотреть и более экзотические направления, которые раньше были значительно дороже.

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