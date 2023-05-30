Общество 30 мая 2023, 18:26 Турэксперт Горин посоветовал россиянам заранее бронировать туры

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Раннее бронирование позволяет купить путевки по существенно более низким ценам. Об этом Lenta.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что скидки бывают до 50%-70%. Но для этого нужно покупать путевку за несколько месяцев. Даже на популярные турецкие курорты с начале весны были специальные цены, добавил сайт kp.ru.

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«Сейчас цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения, инфляция тоже привела к повышению цен», — заявил Дмитрий Горин.

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