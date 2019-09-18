Турчак рассказал о доказательствах невиновности актера Устинова

Дело осужденного актера Павла Устинова является несправедливым, так как существует большое количество доказательств его невиновности. В частности, есть видеозаписи самого задержания, показывающие реальное развитие событий. Такое заявление сделал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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«В Сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», — написал Турчак в Instagram.

Он отметил, что во время самого задержания Устинов пытался вырваться, но такое поведение присуще любому человеку.

«Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — сказал Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что сделанные во время акции кадры являются неоспоримым доказательством отсутствия какой-либо вины Устинова. Суд вышестоящей инстанции должен рассмотреть видеоматериалы и учесть все доводы стороны защиты.

«Мы вместе должны добиваться справедливости», — заверил он, добавив, что дело актера не оставило равнодушными тысячи людей.

Речь идет о несогласованной акции, которая проходила 3 августа 2019 года в центре Москвы. В тот день Павла Устинова задержали, а 16 сентября по решению суда он был приговорен к 3,5 года лишения свободы. Причиной стали слова старшего сержанта полиции Александра Лягина. Он утверждает, что во время задержания актера получил вывих плеча. В свою очередь сам Устинов своей вины не признал.

После случившегося коллеги актера и представители общественности встали на защиту осужденного. В Сети появился флешмоб «Я/МЫ Павел Устинов», который запустили в его поддержку.