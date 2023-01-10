Общество 10 января 2023, 10:25 Турчак пригрозил выложившему фото из Дубая депутату лишением партбилета Андрей Турчак: депутата Вологодской области лишат партбилета из-за отдыха в Дубае Telegram

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Секретарь генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отреагировал на фото депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко с отдыха в Дубае. Турчак в своем Telegram-канале заявил, что депутата лишат партбилета.

По мнению секретаря генсовета «Единой России», народным избранникам следует вести себя адекватно в непростые для страны времена, когда российские бойцы находятся на фронте.

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«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах… Но всему есть время и место. Еще один наш депутат будет лишен партбилета. Добегался…», — написал он.

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Турчак напомнил, что это не первый случай, когда за праздничные дни «представители депутатского корпуса „Единой России“ проявили себя неадекватно».

Ранее заместитель председателя Совета Федерации посоветовал депутату Курской областной думы Максиму Васильеву сложить с себя полномочия после опубликованного в социальных сетях видео из Мексики, где тот похвастался наличием денег на фоне креветок и коктейля.