Турчак предложил пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных | 360°

Общество 26 октября 2022, 07:59 Турчак предложил пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных Сенатор Турчак призвал пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных РИА "Новости"

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Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги для мобилизованных резервистов нуждается в пересмотре пересмотреть. Такое предложение направил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Об этом сообщил РБК.

В письме отмечается, что было бы достаточно одного заявления о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием жильца. Сейчас же требуется повторное заявление через полгода, если гражданин по-прежнему отсутствует.

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«Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно», — сказано в документе.

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Ранее сообщалось, что мобилизованным и добровольцам предложат единожды простить долги за ЖКУ. Речь идет об изменении статьи 159 Жилищного кодекса России.