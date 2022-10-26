Турчак предложил пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных | 360°

26 октября 2022, 07:59
Турчак предложил пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных
Сенатор Турчак призвал пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных
Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги для мобилизованных резервистов нуждается в пересмотре пересмотреть. Такое предложение направил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Об этом сообщил РБК.
В письме отмечается, что было бы достаточно одного заявления о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием жильца. Сейчас же требуется повторное заявление через полгода, если гражданин по-прежнему отсутствует.
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«Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно», — сказано в документе.
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Ранее сообщалось, что мобилизованным и добровольцам предложат единожды простить долги за ЖКУ. Речь идет об изменении статьи 159 Жилищного кодекса России.
ЖКХ
Частичная мобилизация в РФ
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