Общество 24 июня 2023, 21:36 Турчак назвал мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» ударом в спину русскому народу Зампред Совфеда Турчак назвал мятеж ЧВК «Вагнер» изменой Родине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мятеж бойцов частной военной компании «Вагнер» первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ударом в спину русскому народу и изменой Родине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Вооруженный мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине», — написал Турчак.

Реклама

Он добавил, что в момент, когда на кону стоит судьба русского мира, «лучшего „подарка“ врагу невозможно придумать».

Бунт, как уверен Турчак, будет подавлен. Для этого у правительства есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, добавил первый зампред Совфеда.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявила о том, что бойцы «Вагнер» развернули свои колонны и уходят в обратном направлении. Пригожин принял решение остановить движение бойцов после проведенных переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор белорусского лидера и и Пригожина длился весь день.