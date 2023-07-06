Общество 06 июля 2023, 17:25 Турбизнес Крыма получит 2,5 млрд рублей поддержки Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму РИА «Новости»

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Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора <…> продолжили вести свой бизнес», — подчеркнул глава правительства.

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Мишустин обратил внимание, что компании испытывают трудности из-за логистики. Для сохранения туристического потенциала Крымского полуострова правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей.

Эти деньги направят на единовременную выплату работникам более чем 3,5 тысячи компаний, при условии сохранения в течение года занятости на уровне не менее 80%.

В субботу, 1 июля, на Крымском мосту образовался затор из-за открытия на переправе пунктов досмотра. За два дня пробка растянулась на 13 километров. В среду, 5 июля, глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко объявил, что пробка рассосалась.