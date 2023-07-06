06 июля 2023, 17:25
Турбизнес Крыма получит 2,5 млрд рублей поддержки
Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму
Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора <…> продолжили вести свой бизнес», — подчеркнул глава правительства.
Реклама
Мишустин обратил внимание, что компании испытывают трудности из-за логистики. Для сохранения туристического потенциала Крымского полуострова правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей.
Эти деньги направят на единовременную выплату работникам более чем 3,5 тысячи компаний, при условии сохранения в течение года занятости на уровне не менее 80%.
В субботу, 1 июля, на Крымском мосту образовался затор из-за открытия на переправе пунктов досмотра. За два дня пробка растянулась на 13 километров. В среду, 5 июля, глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко объявил, что пробка рассосалась.
Туризм
Крым
Деньги
Правительство РФ
Реклама
Реклама