Общество 01 февраля 2023, 17:02 Турагент Анна Турбачева объяснила популярность термальных курортов на Южном Урале

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Последнее время очень возросла популярность термальных курортов Южного Урала, а также наблюдается бум строительства новых комплексов. Об этом «ФедералПресс» рассказала турагент Анна Турбачева.

По ее словам, у людей появились деньги, а поездки за границу стали менее доступными, поэтому приходится искать альтернативу. И термальные курорты как раз отвечают их требованиям.

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«Термальные курорты пользуются популярностью и зимой, и летом. Они дают возможность куда-то вырваться и отдохнуть: это близко, доступно, с хорошим сервисом, теплой и чистой водой, совсем не той, например, что может быть летом в наших озерах», — сказала Анна Турбачева.

По ее словам, термальные источники в Челябинской области являются отличной заменой заграничным курортам. Потому что здесь сочетаются уникальные места вместе с высоким сервисом и современными интерьерами.