Тур в онлайн. Кино, театры и рестораны у вас дома на время карантина

Мировые кинопремьеры, спектакли и рестораны, не выходя из дома. «360» подготовил подборку лучших культурных событий и акций на время карантина от российских компаний.

Мировые кинопремьеры у вас дома

Тур по главным виртуальным событиям начинается с кино. Ждете мировой тур «Троллей»? Студия Universal заявила о переносе привычных шумных кинопоказов — в онлайн на время эпидемии. Картина «Тролли. Мировой тур» станет первой онлайн-премьерой, выход запланирован на 10 апреля. Стоимость подписки на 48 часов около 20 долларов. В России, тем временем, все топовые онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к контенту.

Театр, опера и балет на диване

Грустить в одиночестве не придется и театралам. На сайте Культура.рф уже давно готова подборка лучших постановок еще с советских времен. Театр на Таганке по примеру Universal покажет премьеру спектакля «Снегурочка» онлайн 28 и 29 марта. Сейчас театр разрабатывает механизм для проведения трансляций.

На онлайн-показы переходит и Электротеатр Станиславского, планируют показать аж семь спектаклей. К слову, попасть на них в обычное время — не так легко. Для любителей оперы бесплатные стримы анонсировали Венская, Баварская, Берлинская и Metropolitan Opera. Радовать зрителей обещают каждый день: будут и архивы постановок, и премьеры, и кадры репетиций.

Лучшие ресторанные блюда и повышенный кэшбэк

После ярких впечатлений точно потянет на что-нибудь вкусненькое. Покидать дом ради покупки продуктов необязательно — можно все заказать онлайн. Еще один вариант — сразу готовые любимые блюда из кафе и ресторанов.

Сделать заказ и насладиться не только вкусом, но и еще и кэшбэком, помогут банки. Например, МКБ предложил повышенное начисление бонусов по программе «МКБ Бонус» в категории «на карантине». Возвращать будут 5-7% от покупок в категориях доставки из ресторанов быстрого питания, покупки видеоигр и покупок фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Категория доступна для выбора с 18 марта. В мобильном банке клиентам МКБ также доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определённых партнеров. Так что проводите время дома с пользой и выгодой и не скучайте!

Выставки и музеи: виртуальные туры

Виртуальные туры по лучшим музеям мира: из наших отправиться точно стоит в Третьяковку и Эрмитаж на сайте Московского музея современного искусства. Там можно не только экспозицию посмотреть, но и послушать лекции об истории музыки или искусстве перформанса. Оцифровать экспозицию Шагала обещают и в Музее «Новый Иерусалим».

Теперь к мировым фондам. Двух самых известных женщин по-прежнему смотрим в парижском Лувре. Почти во всех музеях Нью-Йорка можно увидеть и посетить виртуальные коллекции и экскурсии, послушать архивы лекций и рассказы самих художников. Для поклонников космоса — видеогалерея NASA, там выложены короткие видео.