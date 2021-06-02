«Тундра-парк» построят в Салехарде через два-три года

Экологический парк построят в Салехарде через два-три года. Этот объект стал победителем голосования за объекты благоустройства. Предварительные итоги отбора представил глава города Алексей Титовский, написал «СеверПресс».

На выбор местным жителям дали четыре проекта. В их числе были экопарк, два сквера и детская площадка. В голосовании приняли участие почти 8,5 тысячи человек. 65% респондентов выбрали вариант обустройства «Тундра-парка».

«Планируем, что строительство объекта займет два-три года. В следующем году обустроим парковочные места, велодорожки, экологические тропы и освещение, что уже позволит его использовать как летом, так и зимой», — уточнил Титовский.

По его словам, от остальных проектов, участвовавших в голосовании, в мэрии не собираются отказываться. Они будут реализованы позже.