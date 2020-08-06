Туман с дождем придет в Ленинградскую область 7 августа

Туман с дождем придет в Ленинградскую область в пятницу, 7 августа, сообщили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

В этот день в области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь. Столбики термометров ночью будут показывать 11-16 градусов тепла. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов. Атмосферное давление будет немного повышенным, пишет ИА «Невские новости».

Ранее синоптики сообщили, что последний месяц лета в Санкт-Петербурге окажется теплым. Дожди прекратятся к этим выходным. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.