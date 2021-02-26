«Туман, обломки и запах гари». Очевидец рассказал о моменте взрыва газа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде от взрыва газа повредились машины, некоторые обломки даже повисли на фонарях. Первые минуты после происшествия стоял густой дым и чувствовался запах гари. Об этом «360» рассказала очевидица происшествия Ольга Александрова.

Девушка шла мимо метро в момент взрыва. Она одной из первых позвонила в экстренные службы. По ее мнению, пострадавших на тот момент не было.

«Я мимо проходила, на работу шла. Я просто шла, ни о чем не подозревала. Тут вдруг хлопок. Посмотрела по сторонам — ничего нет. Пошла дальше, шла мимо метро. Смотрю — там уже туман, что-то взорвалось такое. Запах гари. Вызвала сразу чрезвычайные службы. Подошла ближе — там медицинский центр уже в обломках был. Выше этажом тоже стекла повыбивало», — рассказала она.

Девушка отметила, что сначала людей особо не было, но потом начали останавливаться прохожие. Очевидица обратила внимание, что от взрывной волны также были повреждены машины, некоторые детали повисли на ближайших фонарях.

«Пострадавших вроде не было. Из медицинского центра выходили сотрудники. Я ближе не подходила, побоялась», — добавила собеседница.

В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. На нем видно, что несколько рядом стоящих машин остались без стекол, на них также упали обломки полностью разрушенного здания. На месте работают десятки спасателей.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 26 февраля. По предварительным данным, никто не пострадал.