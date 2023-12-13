Общество 13 декабря 2023, 17:18 Тульский психолог Андрияничева посоветовала не увлекаться проблемами токсичных людей

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Если в окружении есть человек, общение с которым приносит опустошение и усталость, стоит пересмотреть свои отношения с ним. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала психолог Майя Андрияничева.

Она объяснила, что таких людей в современном обществе принято называть токсичными. Если человек, общение с которым вызывает дискомфорт, встретился на работе, стоит свести всю коммуникацию с ним к исключительно профессиональным моментам. Если токсик — кто-то из близких, не стоит затрагивать с ним неприятные темы.

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«Токсичный человек может использовать собеседника как эмоциональную мусорную корзину, что тоже выматывает, поэтому здесь очень важно не увлекаться чужими проблемами, не решать их, не делать их своими», — отметила эксперт.

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