Общество 07 апреля 2023, 18:39 Тульский минздрав отчитался о снижении смертности от инфарктов в регионе

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В Тульской области люди стали реже умирать от инфарктов. Об этом ТСН24 рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря модернизации в Тульской области системы здравоохранения. Однако в регионе все еще достаточно высокие показатели по летальности среди мужчин.

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«Это эволюционная особенность, что мужчины больше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому сейчас основной акцент на мужское здоровье», — подчеркнул глава тульского минздрава.

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