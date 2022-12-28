28 декабря 2022, 20:29
Тульский мэр обозначил итоги работы Гордумы в уходящем году
Мэр Тулы Ольга Слюсарева на сорок четвертом очередном заседании городской думы подвела итоги работы в 2022 году. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».
В уходящем году в городе велось строительство образовательных, спортивных и других социальных объектов, проводился ремонт дорожного полотна, масштабная реконструкция и благоустройство придомовых и городских территорий.
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«Политика Сегодня» написала, что также в Туле продолжилась реализация проекта «Наш город» и программ «Формирование современной городской среды» и «Народный бюджет».
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Слюсарева поблагодарила коллег за работу и выразила уверенность, что поставленные задачи будут также эффективно выполняться.
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