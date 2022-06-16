Тульская область и ДНР договорились сотрудничать

Донецкая Народная Республика настроилась на партнерство с Тульской областью. Соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава ДНР Денис Пушилин и губернатор российского региона Алексей Дюмин.

После заключения договоренностей Пушилин впервые ответил на вопросы журналистов на стенде Народного фронта и Единой России «Мы вместе с Донбассом».

«Мы благодарны руководству и жителям Тульской области за чуткое и внимательное отношение. Мариуполь — достаточно непростой участок, характер разрушений для многих очевиден, и то, что Тульская область взялась за левый берег города, — это достаточно важно, это символ возврата к мирной жизни. У нас, безусловно, будет восстанавливаться не только Мариуполь, но и все города и населенные пункты ДНР. Но на Мариуполе делается акцент, потому что нужно многое успеть до наступления холодов», — отметил он.

Пушилин также добавил, что после восстановления Донбасс сможет помогать и другим регионам России.

«Донбасс в долгу не останется, мы привыкли много трудиться, просто нужно дать возможность. Мы готовы в дальнейшем помогать и другим регионам. Для нас важно оставаться в таких параметрах. Донбасс тогда ощущает себя самим собой», — подчеркнул он.

На ПМЭФ-2022 стенд на два дня стал ключевой точкой обсуждения и планирования предложений о выстраивании эффективной системы сотрудничества представителей власти на всех уровнях, предприятий и общественных сил для восстановления донбасских республик.

Координировать процесс возрождения экономики и коммунального хозяйства Донецкой и Луганской народных республик будут Народный фронт и «Единая Россия». Они же проследят за интеграцией ДНР и ЛНР в экономическое пространство РФ и общественный контроль за реализацией этих процессов.