Тульская медсестра в бикини превратилась в модель

Девушка присоединилась к рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport.

«Мне 23 года. Я c детства хотела быть медиком, лечила кукол, любила играть в больницу. Хотя в моей семье нет врачей: папа — водитель, мама — менеджер», — рассказала Жуков.

Модель-медсестра призналась, что ей до сих пор неловко обсуждать прославившие ее фотографии, отметила газета «Взгляд». Справиться с этой ситуацией помогла работа, медсестра продолжала выходить на смены.

«И очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: „Не переживай! Ты красотка!“. Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области — спасибо им огромное!» — сказала девушка.

День медика отмечается в России 21 июня. Именно в преддверии этого праздника Zasport объявил о начале сотрудничества с Жуковой.