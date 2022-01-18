TUIK: россияне стали активнее интересоваться жильем а Турции

Россияне стали активнее скупать недвижимость в Турции в 2021 году, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK). Результатами исследования поделился ТАСС.

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году россияне купили на 75% больше недвижимости в этой стране: в позапрошлом году граждане России купили 3078 квартир и домов, а в ушедшем — 5379.

По мнению экспертов, повышение спроса на жилье в Турции связано с резким обвалом турецкой лиры в ноябре 2021 года, отметил «Взгляд».