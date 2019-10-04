Жители ЖК «Новокосино-2» высадили туи на придомовой территории
Этот дом ЖК «Новокосино-2» доделали буквально этим летом. И теперь жители во главе с активисткой Ириной берут в руки лопаты.
«Мы купили туи, и сейчас в такой классной погоде, собираемся посадить их возле нашего дома. Мы недавно получили ключи, многие еще ремонт не сделали, но приятно, что много соседей откликнулись, кто хочет заниматься посадками», — сказала Ирина Заливина, житель ЖК «Новокосино-2».
Экологический взор при выборе деревьев упал на тую. Двор выходит на северную сторону, и жители решили, что растение должно быть не требовательным к солнечным лучам.
Этот дом, как и некоторые другие в «Новокосино-2», сдали не без проблем. Ряд недоделок еще предстоит устранить, а где-то уже поработала управляющая компания. Решения ищут совместно с жителями.
«На данный момент мы полностью переоборудовали электрику в местах общего пользования. Закоммутировали все щитовые. Сейчас идем по плану ремонта лежаков канализации, здесь мы закончили на 60%. Меняем разбитые окна, закупили, будем устанавливать», — сказал Дмитрий Чиркин, генеральный директор управляющей компании.
Ирина зовет в гости, посмотреть ремонт, и как вообще обустроилась. Ремонт почти закончен, осталось сделать кухню и все. Досуг в новом доме уже обеспечен. Ирина увлечена живописью.
«Мне нравится сама природа, чтобы было море, лес, горы. Италия, Испания, лазурный берег Франции. На всех картинах у меня это присутствует», — сказала Ирина Заливина, житель ЖК «Новокосино-2».
Всего в «Новокосино-2» осталось достроить два дома. Над одним уже трудится «Гранель», во второй скоро должен зайти дом.рф. После того, как эти стройки завершатся, тема обманутых дольщиков в Новокосино станет просто историей.