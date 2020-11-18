«Туда нужны большие инвестиционные деньги, государство не готово вкладывать в какую-то компанию большие деньги. Частники, которые за счет капитализации вернут эти деньги, это смогут», — объяснил Попович.

По словам Поповича, иностранные инвесторы туда не придут, поскольку Крым для них «токсичен». Он добавил, что приватизация создаст условия для расцвета винзавода, и из «Массандры» сделают «конфету».