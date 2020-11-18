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    18 ноября 2020, 22:55

    «Туда нужны большие инвестиционные деньги». Эксперт — о продаже винзавода «Массандра»

    Артур Блянихов

    Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение крымских властей выставить на продажу крупнейший на полуострове винзавод «Массандра».

    «Туда нужны большие инвестиционные деньги, государство не готово вкладывать в какую-то компанию большие деньги. Частники, которые за счет капитализации вернут эти деньги, это смогут», — объяснил Попович.

    По словам Поповича, иностранные инвесторы туда не придут, поскольку Крым для них «токсичен». Он добавил, что приватизация создаст условия для расцвета винзавода, и из «Массандры» сделают «конфету».