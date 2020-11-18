«Туда нужны большие инвестиционные деньги». Эксперт — о продаже винзавода «Массандра»
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение крымских властей выставить на продажу крупнейший на полуострове винзавод «Массандра».
«Туда нужны большие инвестиционные деньги, государство не готово вкладывать в какую-то компанию большие деньги. Частники, которые за счет капитализации вернут эти деньги, это смогут», — объяснил Попович.
По словам Поповича, иностранные инвесторы туда не придут, поскольку Крым для них «токсичен». Он добавил, что приватизация создаст условия для расцвета винзавода, и из «Массандры» сделают «конфету».