Тучную жительницу Челябинска оставили в сгоревшем доме. Семья рассказала, как ее спасала

В Челябинске загорелся двухэтажный дом, из которого пришлось эвакуировать жильцов. В полусгоревшем здании осталась пожилая женщина: СМИ заявили, что ее не смогли вытащить из-за большого веса. Дочь 64-летней погорелицы Татьяна рассказала «360», как было дело.

В сгоревшем доме на Ереванской улице пенсионерке пришлось провести всего сутки. Забирали ее близкие своими силами.

«Мы ее забрали, вывезли. Находиться там невозможно — там нет ни газа, ни света. <…> Вообще все отключено. Она с нами», — поделилась Татьяна.

Женщина подтвердила: у матери действительно большой вес. По квартире она передвигается с палочкой и на улицу практически не выходит.

«Вывозили сами. Все уехали. <…> Когда спускали ее — тоненькая дощечка прогоревшая от и до. Опасно там было находиться. С горем пополам со всеми соседями, с мужчинами, потихоньку ее спускали. Была опасность, что все дружно „уйдем“ на первый этаж», — рассказала женщина о процессе эвакуации.

Источник фото: 31tv.ru

Сейчас 133-килограммовая жительница Челябинска вместе с родными. По словам дочери, она до сих пор в шоке и периодически жалуется на перепады давления.

Местные власти заявили, что ремонт жильцам сгоревшего дома придется делать за свой счет. У следствия несколько версий случившегося: либо пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, либо кто-то специально поджег двухэтажное здание.