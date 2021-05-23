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    23 мая 2021, 21:14

    Тучи расступились над куполом Казанского собора, удивив петербуржцев

    Кирилл Фролов

    В это воскресенье жители и гости Петербурга могли наблюдать необычное зрелище на Невском проспекте. Тучи, нависшие над городом, расступились над куполом Казанского собора. Пользователи соцсетей оценили картину.

    Тучи расступились над куполом Казанского собора, удивив петербуржцев

    «Сеанс связи с руководством», — написал Сергей Щербаков в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    «У меня над дачей так же, но я же молчу», — отметил Сергей Громаков.

    «Это я разогнал». «Красота». «Чудо-чудное, диво-дивное», — поделились читатели.

    «Благодать Божья. Борьба светлых сил с темными», — сыронизировал Владимир Креузов.

    «И разверзнутся тогда небеса от восхода солнца до заката, и сойдут на землю множества ангелов неисчислимые, а после раскроются кладовые небесные», — привел цитату из «Откровения Иоанна Богослова» Сергей Туркин.

    «И да отпустят галлюцинации раба Божиего Сергия!» — написал вдогонку Вячеслав Шавырин.

    «Что для одного просто удачный кадр, для другого — неоспоримое доказательство присутствия», — уверена Вера Флегонтова.

    «Смотря откуда снимать. И кроме автора всем прохожим до звезды», — считает Паша Шавков.

    Нашлись и те, кто решил еще раз написать о «провале» России на Евровидении и о том, что Manizha не коренная россиянка, а потому не может «олицетворять русскую женщину».