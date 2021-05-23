Тучи расступились над куполом Казанского собора, удивив петербуржцев

В это воскресенье жители и гости Петербурга могли наблюдать необычное зрелище на Невском проспекте. Тучи, нависшие над городом, расступились над куполом Казанского собора. Пользователи соцсетей оценили картину.

«Сеанс связи с руководством», — написал Сергей Щербаков в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«У меня над дачей так же, но я же молчу», — отметил Сергей Громаков.

«Это я разогнал». «Красота». «Чудо-чудное, диво-дивное», — поделились читатели.

«Благодать Божья. Борьба светлых сил с темными», — сыронизировал Владимир Креузов.

«И разверзнутся тогда небеса от восхода солнца до заката, и сойдут на землю множества ангелов неисчислимые, а после раскроются кладовые небесные», — привел цитату из «Откровения Иоанна Богослова» Сергей Туркин.

«И да отпустят галлюцинации раба Божиего Сергия!» — написал вдогонку Вячеслав Шавырин.

«Что для одного просто удачный кадр, для другого — неоспоримое доказательство присутствия», — уверена Вера Флегонтова.

«Смотря откуда снимать. И кроме автора всем прохожим до звезды», — считает Паша Шавков.

Нашлись и те, кто решил еще раз написать о «провале» России на Евровидении и о том, что Manizha не коренная россиянка, а потому не может «олицетворять русскую женщину».