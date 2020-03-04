    04 марта 2020, 16:50

    Туберкулез обнаружили у четырех учеников самарской школы

    Анатолий Минкин

    Пока весь мир борется с заражением коронавирусом, в школе №36 Самары у четырех старшеклассников диагностировали туберкулез. Форма заболевания у юношей закрытая. Все они учатся в разных классах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
    Туберкулез обнаружили у четырех учеников самарской школы

    В ведомстве пояснили, что не могут назвать источник заражения. Между собой мальчики никак не связаны. Никто из педагогов, пищеблока и охраны учебного заведения туберкулезом не болеет.

    Но для профилактики в школе начали проводить обработку.

    Издание «Самара Онлайн» уточнило, что первый случай заболевания туберкулезом в школе произошел еще в феврале прошлого года. Второму и третьему заболевшим диагнозы поставили в июле и августе. О четвертом случае стало известно 11 февраля этого года. Всех, кто контактировал с мальчиками, поставили под надзор.

    По словам врачей, закрытая форма неопасна для окружающих, так как возбудителя в организмах детей нет.

    Известно, что в школе работал учитель физкультуры с открытой формой легочного заболевания. По неизвестной причине врачи не сообщили об этом в департамент образования. В конце 2018 года мужчина скончался. После его смерти никакой профилактики в школе не проводили. Дезинфекцию организовали, когда стало известно о заболевших учениках.

    По версии специалистов Роспотребнадзора, так как дети заразились уже после смерти учителя, источник заражения был явно не в школе.

    Между тем следователи регионального главка СК начали проверку информации о заражении учеников. По ее итогам сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.