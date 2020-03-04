Туберкулез обнаружили у четырех учеников самарской школы

В ведомстве пояснили, что не могут назвать источник заражения. Между собой мальчики никак не связаны. Никто из педагогов, пищеблока и охраны учебного заведения туберкулезом не болеет.

Но для профилактики в школе начали проводить обработку.

Издание «Самара Онлайн» уточнило, что первый случай заболевания туберкулезом в школе произошел еще в феврале прошлого года. Второму и третьему заболевшим диагнозы поставили в июле и августе. О четвертом случае стало известно 11 февраля этого года. Всех, кто контактировал с мальчиками, поставили под надзор.

По словам врачей, закрытая форма неопасна для окружающих, так как возбудителя в организмах детей нет.

Известно, что в школе работал учитель физкультуры с открытой формой легочного заболевания. По неизвестной причине врачи не сообщили об этом в департамент образования. В конце 2018 года мужчина скончался. После его смерти никакой профилактики в школе не проводили. Дезинфекцию организовали, когда стало известно о заболевших учениках.

По версии специалистов Роспотребнадзора, так как дети заразились уже после смерти учителя, источник заражения был явно не в школе.

Между тем следователи регионального главка СК начали проверку информации о заражении учеников. По ее итогам сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.