Космонавты на МКС остались без туалетов

На борту станции находятся два устройства для сбора отходов жизнедеятельности: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility. Оба они российского производства.

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Командир экипажа МКС Лука Пармитано пояснил, что туалет в американском сегменте постоянно сообщает о неисправности, а в российской части станции устройством нельзя пользоваться, так как сигнализация сообщила о переполненности бака.

Для того, чтобы выйти из ситуации он запросил у центра управления возможности использовать для сбора мочи устройства UCD из европейского модуля Columbus. Центр одобрил просьбу.

Между тем, туалеты есть в двух пилотируемых кораблях «Союз», которые в настоящий момент пристыкованы к станции. Но использовать их можно только в ходе автономного полета корабля и только при крайней необходимости на МКС.

В пресс-службе «Роскосмоса» в беседе с «Интерфаксом» сообщили, что американские астронавты в данный момент занимаются ремонтом туалета в своем сегменте станции. Поломку ассенизационно-санитарного устройства в российской части МКС там опровергли. В ведомстве пояснили, что устройство работает нормально.

В данный момент в состав экипажа МКС входят россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.