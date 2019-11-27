  • Космонавты на МКС остались без туалетов

    27 ноября 2019, 12:28

    Анатолий Минкин

    Космонавты на борту МКС вынуждены пользоваться специальными устройствами для сбора мочи, напоминающее «памперсы». На этот вынужденный шаг экипаж пошел после того, как на борту вышли из строя все туалеты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа со специалистами NASA.
    Космонавты на МКС остались без туалетов

    На борту станции находятся два устройства для сбора отходов жизнедеятельности: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility. Оба они российского производства.

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    Командир экипажа МКС Лука Пармитано пояснил, что туалет в американском сегменте постоянно сообщает о неисправности, а в российской части станции устройством нельзя пользоваться, так как сигнализация сообщила о переполненности бака.

    Для того, чтобы выйти из ситуации он запросил у центра управления возможности использовать для сбора мочи устройства UCD из европейского модуля Columbus. Центр одобрил просьбу.

    Между тем, туалеты есть в двух пилотируемых кораблях «Союз», которые в настоящий момент пристыкованы к станции. Но использовать их можно только в ходе автономного полета корабля и только при крайней необходимости на МКС.

    В пресс-службе «Роскосмоса» в беседе с «Интерфаксом» сообщили, что американские астронавты в данный момент занимаются ремонтом туалета в своем сегменте станции. Поломку ассенизационно-санитарного устройства в российской части МКС там опровергли. В ведомстве пояснили, что устройство работает нормально.

    В данный момент в состав экипажа МКС входят россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.