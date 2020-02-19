Туалетные шутки в Госдуме. Депутаты посреди заседания обсудили улучшение уборных

Депутаты Госдумы хотят решать судьбу страны даже в туалете. Парламентарии задумались о том, чтобы вывести трансляцию заседаний в «места для размышлений». И действительно, как без этого обойтись?

Инициатива принадлежит депутату от «Справедливой России» Игорю Молякову, сообщил Telegram-канал «Подъем». Вопрос он обозначил как проблему бытового характера, но решил, что стоит обсудить его со всеми коллегами.

Моляков поинтересовался, можно ли транслировать заседания в туалетах, особенно если темы рассматриваются важные.

«Чтобы когда обсуждались важные вопросы, депутат смог быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места», — заметил парламентарий.

Его предложение у коллег вызвало приступ смеха. Рассмешило оно и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который спросил, не хочет ли депутат снять инициативу с обсуждения. «Сложно будет», — заявил Володин под смешки нижней палаты парламента.

Моляков парировал, что не в силах «отменить размышления». В итоге идею депутата комитет по регламенту все же рассмотрит. Куда слугам народа без мониторов в туалетах.