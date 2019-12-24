Туалетные горки. В Британии хотят сделать офисные унитазы под наклоном.

Предполагается, что унитазы будут устанавливать под углом 13 градусов. Такой наклон безобиден для здоровья, но провести в туалете больше пяти минут будет проблематично, написал «Царьград».

Причиной такой войны с уборными стали подсчеты специалистов, которые заявили, что британская экономика несет миллиардные убытки из-за слишком длительных посещений сотрудниками туалетов.

Исследование Университета Шеффилда Халлама подтверждает, что многие люди используют туалет не только по прямому назначению: многие отправляются туда просто ради перерыва в работе.

Авторы статьи подсчитали, что средний пользователь туалета проводит на 25 процентов больше времени в санузлах, чем необходимо. Таким образом, только в Великобритании будут ежегодно «уходит в унитаз» почти 19 миллиардов евро.

Сообщается, что уже нашлись умельцы, готовые запатентовать специальные накладки, выравнивающие сиденье унитаза.