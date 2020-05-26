Туалетной бумаге в России предрекли подорожание

В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Эти товары, по мнению экспертов, могут подорожать на 10–15%.

Причиной к этому может быть рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо депутата Государственной думы Юрия Волкова в Роспотребнадзор.

По словам депутата, из-за рекомендаций ведомства потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности могут остановиться. Это именно та сфера, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости.

За период самоизоляции уже произошло заметное снижение объемов заготовки макулатуры, используемой для производства санитарно-гигиенических товаров. В итоге их стоимость может взлететь на 10–15%, считают эксперты. Кроме того, по их мнению, дешевая туалетная бумага может и вовсе исчезнуть с прилавков.

Ранее стало известно, что перед объявлением режима самоизоляции россияне вывели со своих счетов 362 миллиарда рублей наличными. такие данные привел Центробанк России. Как считают эксперты, таким образом граждане готовились покупать товары длительного использования.