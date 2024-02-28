Общество 28 февраля 2024, 16:27 ТЦ в Белгороде нашел противодействие натовскому супергерою ТЦ в Белгороде устроит месяц русских сказок после скандала с супергероем из НАТО

Читать 360tv в

Торговый центр «МегаГРИНН» в Белгороде в марте устроит месяц русских сказок после скандала с аниматором в костюме Супермена. Об этом РИА «Новости» сообщила директор ТЦ Екатерина Логунова.

«С обслуживающим ТЦ агентством мы договорились сделать месяц русских народных сказок в марте», — сказала она.

Реклама

Логунова отметила, что аниматоры выступят в костюмах героев из русских сказок.

«Для наших маленьких посетителей по выходным мы устраиваем праздничные мероприятия, стараемся отвлечь их от ситуации в городе и подарить радость», — добавила директор торгового центра.

Также руководитель ТЦ объяснила, что не видит ничего плохого в использовании образов иностранных супергероев, поскольку их показывают в кино, рекламе и мультиках.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал видеоролик из торгового центра в Белгороде, на котором один из посетителей возмутился, что аниматор в костюме Супермена надувает шарики детям. Мужчина назвал его супергероем из страны НАТО.

Ранее киберспортсмены и блогеры появились на поле футбольного матча в костюмах супергероев в Одинцове.