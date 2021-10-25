ТЦ попал под проверку из-за отказа пустить непривитого ребенка

В соцсетях разошлась информация о том, что жительница Старого Оскола не смогла зайти в торговый центр со своим маленьким сыном: ребенка не пустили внутрь без сертификата о вакцинации от коронавируса. Прокуратура проверит обстоятельства случившегося. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Белгородской области Ольгу Моисейкину.

«Организована проверка по сообщению женщины о том, что ее пустили в торговый центр, а ребенка — нет», — приводит агентство слова представительницы надзорного ведомства.

Моисейкина уточнила, что проверку организовали по вопросу о соблюдении прав ребенка сотрудниками ТЦ. Сообщение об этом случае появилось в социальных сетях в понедельник, 25 октября.

Новые ковидные ограничения действуют в Белгородской области с середины октября. Руководство региона запретило пускать в торговые центры посетителей без сертификата о полной вакцинации или справки о перенесенном ковиде. Подобные ограничения действуют во многих российских субъектах. Их ввели на фоне резкого ухудшения эпидемической ситуации в стране.