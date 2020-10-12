ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть на 90 дней за нарушение санитарных мер

В торговом центре «Охотный ряд» в центре Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса. Теперь ТЦ грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на 90 суток.

Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

По его словам, сейчас ведомство в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе проводит мониторинговые обследования всех мест скопления людей.

«Сегодня совместно со специалистами ОАТИ было проведено обследование торгового центра „Охотный ряд“. По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра», — сказал Кобразов. Его слова приводит РИА «Новости».

Как добавил Кобразов, администрация ТЦ также не принимала достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты. Некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности также присутствовали.

За подобные нарушения юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

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