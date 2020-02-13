ТЦ «Метрополис» открестился от охранников, опозоривших детского офтальмолога

В торговом центре «Метрополис» ничего не слышали о задержании там врача-офтальмолога Вадима Бондаря, которого охранники Zara заподозрили в краже. По словам представителя ТЦ, «Метрополис» не несет ответственности за происходящее у арендаторов.

Руководитель службы безопасности ТЦ «Метрополис» Алексей рассказал «360», что охранники Zara не имеют отношения к охране самого торгового центра.

«Мы услуги охраны не оказываем. С ТЦ они не могли заключить [договор], мы не ЧОП. По поводу того, что наша охрана задерживала, никаких жалоб и претензий по поводу незаконности действий наших сотрудников не видел», — отметил он.

Собеседник «360» посоветовал Бондарю обратиться в стол информации в ТЦ и написать там жалобу. Тогда служба безопасности «Метрополиса» будет разбираться в случившемся. Пока же Алексей может просто поговорить с врачом.

«Мы за то, что у них внутри происходит и как они организовывают охрану, ответственности не несем. Это их внутренние вопросы», — еще раз подчеркнул он.

Ранее Вадим Бондарь сообщил, что его пытались задержать при выходе из магазина Zara в ТЦ «Метрополис» Его жена там делала покупки. При выходе сработали рамки, и охранники решили обыскать врача. Он не согласился, но охрана настаивала. В итоге разбираться в ситуации приехала полиция. Когда подтвердилось, что Бондарь ничего не крал, все разошлись. Офтальмолог оскорблен случившимся и не хочет это оставлять просто так.