Общество 17 августа 2023, 08:47 ТЦ и отели в России захотели обязать использовать огнеупорные ткани «Известия»: отели и ТЦ в России могут обязать использовать огнеупорные ткани РИА «Новости»

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Общественные объекты в России хотят обязать использовать огнеупорные ткани. С предложением скорректировать действующее законодательство о пожарной безопасности выступила Ассоциация текстильщиков России (АТР). Письмо уже направили в Минпромторг, сообщили «Известия».

В АТР пояснили, что неправильно выбранный текстиль может способствовать поддержанию и распространению огня в помещениях. А использование огнеупорных тканей даст возможность защитить людей и имущество.

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На сегодня требования Технического регламента о правилах пожарной безопасности затрагивают капитальные здания, а, значит, и публичные общественные объекты, указали в ассоциации. Но при этом нет дополнительного уточнения, какие именно здания подразумеваются под капитальными строениями, а последние должны использовать при внутренней отделке именно огнезащитный текстиль.

В законе есть уточнение, что огнеупорные ткани следует использовать лишь на железнодорожном транспорте и в метрополитене, подчеркнули в АТР.

Таким образом, для ТЦ и гостиниц и других сфер применение таких тканей становится добровольным. Хотя речь идет об одном из основных источников опасности при возникновении пожаров.

В Минпромторге отметили, что использование огнезащитного текстиля на общественных объектах может увеличить объем производства тканей с необходимой пропиткой. А это, как подчеркнули, будет плюсом для отечественных производителей.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с изданием отметил, что основной риск при реализации предложения АТР — в том, что ТЦ могут вынудить использовать конкретные материалы, что ограничит конкуренцию на рынке.