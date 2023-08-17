17 августа 2023, 08:47
ТЦ и отели в России захотели обязать использовать огнеупорные ткани
«Известия»: отели и ТЦ в России могут обязать использовать огнеупорные ткани
Общественные объекты в России хотят обязать использовать огнеупорные ткани. С предложением скорректировать действующее законодательство о пожарной безопасности выступила Ассоциация текстильщиков России (АТР). Письмо уже направили в Минпромторг, сообщили «Известия».
В АТР пояснили, что неправильно выбранный текстиль может способствовать поддержанию и распространению огня в помещениях. А использование огнеупорных тканей даст возможность защитить людей и имущество.
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На сегодня требования Технического регламента о правилах пожарной безопасности затрагивают капитальные здания, а, значит, и публичные общественные объекты, указали в ассоциации. Но при этом нет дополнительного уточнения, какие именно здания подразумеваются под капитальными строениями, а последние должны использовать при внутренней отделке именно огнезащитный текстиль.
В законе есть уточнение, что огнеупорные ткани следует использовать лишь на железнодорожном транспорте и в метрополитене, подчеркнули в АТР.
Таким образом, для ТЦ и гостиниц и других сфер применение таких тканей становится добровольным. Хотя речь идет об одном из основных источников опасности при возникновении пожаров.
В Минпромторге отметили, что использование огнезащитного текстиля на общественных объектах может увеличить объем производства тканей с необходимой пропиткой. А это, как подчеркнули, будет плюсом для отечественных производителей.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с изданием отметил, что основной риск при реализации предложения АТР — в том, что ТЦ могут вынудить использовать конкретные материалы, что ограничит конкуренцию на рынке.
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