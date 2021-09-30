ТЦ «Авиапарк» пригрозили закрытием из-за нарушения антиковидных мер

Торговый центр «Авиапарк» в Москве могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре „Авиапарк“ большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты», — рассказал он. Его процитировал ТАСС.

К тому же в отдельных магазинах на кассах покупателей без или с неправильно надетыми масками продолжали обслуживать, хотя это является нарушением. Администрация торгового центра не приняла достаточных мер по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Романов отметил, что ТЦ грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если же будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то сумму могут увеличить до одного миллиона рублей или же потребовать приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Ранее стало известно об аналогичных нарушениях в торговом центре «Атриум» на Земляном Валу в Москве.