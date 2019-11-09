Цветы в память о студентке несут к дому преподавателя-убийцы
Мужчина упал в реку и был замечен находящимся рядом таксистом. Выяснилось, что ноябрьское купание организовал себе 63-летний преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Его направили в Мариинскую больницу из-за сильного переохлаждения. Медики оценили состояние Соколова как тяжелое.
«В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.
Ранее преподаватель признался в преступлении. Его адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.
Из различных источников известно, что Соколов был специалистом по истории наполеоновских войн. Его бывшая студентка, соавтор нескольких научных работ, Анастасия Ещенко была его любовницей. Мужчина убил ее, расчленил и собирался по частям утопить. При попытке утопить пакет с руками девушки Соколов сам оказался в воде.