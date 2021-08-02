Ветераны ВДВ возложили цветы в Ижевске

День ВДВ отмечают по всей России. В Ижевске, например, ветераны, участники патриотических организаций, кадеты и жители города, отслужившие в десантных войсках срочную службу, возложили цветы у памятника Боевой и трудовой славы. Об этом сообщил ОТР.

По словам десантника Владислава Павлова, для него существует три праздника в году, это Новый год, день его рождения и день ВДВ. Даже его жена знает, что последний из них «святое».

Председатель Удмуртской региональной общественной организации «Союз десантников Удмуртии» Алексей Лебедев отметил, что каждый десантник считает 2 августа вторым днем рождения.

Участники митинга после возложения цветов прошлись по центральным улицам города и посмотрели памятный концерт около памятника.