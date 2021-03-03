Цветы подорожали в России в два раза. К 8 Марта цены поднимутся еще выше

За год цены на цветы в России взлетели в два раза. Они подорожали к 14 февраля, а к 8 марта их стоимость увеличится еще на 30%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на поставщиков.

По данным издания, рост цен на цветы связан с пандемией коронавируса, падением курса рубля и дорогими перевозками.

«Цены с 14 февраля до сих пор не опустились. С 5 марта из-за повышения спроса может быть дополнительное увеличение стоимости цветов. Итого подорожание составит 125%. Думаю, у людей не получится даже заранее заказать к 8 Марта более дешевый букет», — приводят «Известия» слова директора по внешним связям Киевского рынка Москвы Арсения Мишкина.

По данным компании Starlight, за год цены на цветы выросли от 30 до 100% в зависимости от страны-поставщика. В прошлом году одна роза в среднем стоила 80 рублей, а сейчас — 150 рублей. Подорожание коснулось и цветов, которые выращивают в России. Как пишет издание, эта зима была суровой, теплицы нужно было сильнее отапливать, и эти расходы вложили в стоимость каждого цветка.

Ранее флористы рассказали «360», какие цветы стоит дарить женщинам на 8 Марта в этом году. По словам экспертов, будут популярны те цветы, которые не каждый день можно встретить в салонах: это мимоза, ландыши и подснежники.