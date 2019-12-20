Цветы начали нести к месту стрельбы на Лубянке

К месту гибели людей на Лубянке начали нести цветы. Первые букеты появились на углу здания ФСБ на пересечении улицы Большая Лубянка и Фуркасовского переулка.

Выстрелы у здания ФСБ в центре Москвы раздались вечером 19 декабря. По информации ФСБ, стрелок был один, он открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка. Стрелка удалось нейтрализовать. Его личность устанавливается.

В результате стрельбы есть погибший и пострадавшие. По информации ФСБ, погиб сослуживец.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — подтвердила информацию ФСБ официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

После произошедшего центр Москвы был перекрыт для движения транспорта. Ограничения коснулись, в частности, улицы Большая Лубянка. Здесь не могли проехать автомобили, а также автобусы общественного транспорта. Кроме того, с ограничениями на вход и выход работала станция метро «Лубянка». Утром 20 декабря ограничения сняли.

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России.