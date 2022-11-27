Общество 27 ноября 2022, 07:59 Цветы, конфеты и парфюмерия стали самыми популярными подарками на День матери «Яндекс Маркет»: самым популярным подарком по случаю Дня матери оказались цветы РИА «Новости»

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Самым популярным вариантом поздравления ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, стали цветы. Это показал опрос маркетплейса «Яндекс Маркет» накануне праздника, написали «Известия».

Каждый третий опрошенный (32%) предпочитает подарить маме цветы. Наибольшим спросом пользуются розы, орхидеи и ирисы.

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Вторую позицию в ТОП-3 заняли разнообразные сладости (19%). Но это, опять-таки — букет, только из шоколада или фруктов. На третьем месте по популярности среди подарков — косметика и парфюмерия (10%).

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Как правило, подарки выбирают за несколько дней до праздника. Поздравить своих мам сегодня планирует 64% респондентов. Большинство опрошенных (92%) предпочитают сделать это лично.

Перед Новым годом блогеры поделятся советами о том, как лучше закупиться к зимним праздникам. Они расскажут, как сэкономить деньги, делая покупки.