27 ноября 2022, 07:59
Цветы, конфеты и парфюмерия стали самыми популярными подарками на День матери
«Яндекс Маркет»: самым популярным подарком по случаю Дня матери оказались цветы
Самым популярным вариантом поздравления ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, стали цветы. Это показал опрос маркетплейса «Яндекс Маркет» накануне праздника, написали «Известия».
Каждый третий опрошенный (32%) предпочитает подарить маме цветы. Наибольшим спросом пользуются розы, орхидеи и ирисы.
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Вторую позицию в ТОП-3 заняли разнообразные сладости (19%). Но это, опять-таки — букет, только из шоколада или фруктов. На третьем месте по популярности среди подарков — косметика и парфюмерия (10%).
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Как правило, подарки выбирают за несколько дней до праздника. Поздравить своих мам сегодня планирует 64% респондентов. Большинство опрошенных (92%) предпочитают сделать это лично.
Перед Новым годом блогеры поделятся советами о том, как лучше закупиться к зимним праздникам. Они расскажут, как сэкономить деньги, делая покупки.
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