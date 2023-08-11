Эксклюзив 11 августа 2023, 13:25 Цветы и свечи принесли к обломкам взорвавшегося в Сергиевом Посаде склада Видео «360»: на обломки в Сергиевом Посаде возложили цветы и поставили свечи

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Части разрушенного взрывом здания в Сергиевом Посаде принесли ко входу завода. На обломки кирпичных стен возложили цветы и установили свечи. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

В министерстве здравоохранения России рассказали, что в результате взрыва пострадали 80 человек, из них 56 помощь оказали в амбулаторных условиях. Восьмерых пациентов уже выписали, 15 остались на стационарном лечении, одна женщина погибла.

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Представители администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщили, что пропавшими без вести считаются восемь человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь. Семьи погибших получат по два миллиона рублей, находящиеся в реанимации — по 500 тысяч рублей, а все, кто поступил в больницы — по 300 тысяч. Власти помогут восстановить поврежденное имущество горожан.

«Сейчас очень важно помочь людям, которые пережили большое потрясение», — подчеркнул глава региона.

Специалисты уже начали восстанавливать остекление в поврежденных домах. К работам приступили в одной из комнат коммунальной квартиры на Крупской улице.