Цветы и игрушки начали приносить к месту аварии, в которой погибли два ребенка

К месту страшной аварии на улице Авиаторов в Москве, которая унесла жизни двух детей, начали приносить цветы и игрушки. Об этом сообщил корреспондент «360».

На кадрах видно, что к столбу привязаны десятки гвоздик, воздушные шарики, рядом одиноко лежат детские игрушки. Кто-то принес большого плюшевого слоника.

Вчера в районе Солнцево иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе. Они переходили дорогу вместе с бабушкой и мамой. Одному погибшему было три года. Его пятилетнему брату врачи тоже не смогли спасти жизнь, он получил перелом основания черепа и впал в кому. Сейчас медики борются за жизнь третьего ребенка, пострадавшего в аварии. Это девятимесячная девочка, у которой диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

По словам очевидцев, дети после аварии лежали на обочине все в ссадинах. Взрослых тоже задела машина, но травмы оказались легкими.

За рулем машины была 18-летняя Валерия Башкирова. Накануне девушку отправили на два месяца под домашний арест. Юную водительницу обвинили в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности. Статья, по которой ее обвиняют, предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

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