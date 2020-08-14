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    14 августа 2020, 22:14

    Цветы и фотографии принесли к музучилищу Легкоступовой в Симферополе

    Анастасия Кукова

    К музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе горожане принесли цветы и фотографии эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся на 55-м году жизни в Москве.

    Об этом сообщило РИА «Новости». Певица родилась в Хабаровске, провела детство в Феодосии и закончила музыкальное училище Симферополя по классу скрипка.

    Всероссийскую известность она приобрела после исполнения песни «Ягода-малина».

    О смерти Легкоступовой сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram. Она нашла мать у нее в квартире с пробитой головой, и отвезла в клинику. Через несколько дней певица скончалась.

    Ее близкий друг артист Владимир Березин заявил, что Легкоступова парила над жизнью от счастья, но только она «расправила крылья», судьба ее изменилась.

    Новости SMI.FM