Цветы и фотографии принесли к музучилищу Легкоступовой в Симферополе

К музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе горожане принесли цветы и фотографии эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся на 55-м году жизни в Москве.

Об этом сообщило РИА «Новости». Певица родилась в Хабаровске, провела детство в Феодосии и закончила музыкальное училище Симферополя по классу скрипка.

Всероссийскую известность она приобрела после исполнения песни «Ягода-малина».

О смерти Легкоступовой сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram. Она нашла мать у нее в квартире с пробитой головой, и отвезла в клинику. Через несколько дней певица скончалась.

Ее близкий друг артист Владимир Березин заявил, что Легкоступова парила над жизнью от счастья, но только она «расправила крылья», судьба ее изменилась.