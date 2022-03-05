Цветы, духи и шоколад стали хитами продаж на 8 Марта

В пресс-службе Wildberries рассказали, что среди самых популярных подарков на 8 Марта можно выделить цветы, мягкие игрушки, шоколад, косметические наборы для ухода и духи, передала «Вечерняя Москва».

«Число заказов косметических наборов для ухода за кожей и волосами с 1 по 16 февраля 2022 года по сравнению с 1–16 января 2022 года выросло на 97%, а духов — на 59%. Спрос на мягкие игрушки увеличился на 48%, а „хитами“ продаж стали плюшевые котики и мишки. Спрос на фигурный шоколад вырос на 342%, а на шоколадные конфеты, которые мужчины часто приобретают в подарок представительницам прекрасного пола — на 67%», — сообщили в компании.

Также растет интерес покупателей к неувядающим стабилизированным цветам и букетам из сухоцветов. И те, и другие можно приобрести заранее.

Среди дорогостоящих подарков были отмечены ювелирные изделия, ноутбуки и смартфоны.