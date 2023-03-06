Общество 06 марта 2023, 14:25 Цветоводы рассказали, какие цветы подорожают к 8 Марта

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Цветы к Международному женскому дню традиционно становятся дороже, но в этом году особенный рост цен продемонстрируют тюльпаны. Об этом «Парламентской газете» газете председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

По его словам, цена роз останется примерно на уровне прошлого года, а вот тюльпаны могут подождать в несколько раз. Это связано с увеличением стоимости голландских луковиц. А они, в свою очередь, стали дороже из-за выросших цен на энергоносители.

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При этом Алексей Антипов добавил, что самым популярным цветком в России остается роза. На ее долю приходится примерно половина всего спроса.

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